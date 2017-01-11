Квадрокоптер h36 — У Вас еще не было коптера?

JJRC H36 квадрокоптер

Расскажу историю, события, произошедшие со мной, разворачивались 20 лет. Все началось…

Когда я был маленький, у моего отца была книга по моделированию самолетов, радиоуправляемых моделей самолетов и конечно кораблей. Стоит заметить, что вертолетов в той книге не было, конечно не было и квадрокоптеров, даже не могу сказать было ли такое понятие вообще в то время. Я до безумия любил разглядывать эту книгу, смотрел как вытачивать корпус самолета, как подсоединять двигатель и прикручивать винты. Для меня эта книга была как, сейчас книга «Властелин Колец», я думаю, о том, что возможно в мире, где-то будут орки и эльфы, но вот увижу я их? Думаю, нет. Такая же книга по моделированию была у меня. В те советские времена, купить что либо, кроме батареек было сложно, а если учесть, что я был лютой милюзгой, то шанс мне управлять таким самолетом, равнялось тому, чтоб я стал первым человеком, полетевшим в космос, если учесть, что Гагарин уже был в космосе. Я был обречен. Мне оставалось только разглядывать картинки в этой книге… Я даже не догадывался о том, что развитие дронов и робототехники, через 20 лет выйдет на новый уровень, и сейчас управлять собственным дроном можно прямо в квартире.

Я буду ждать того момента, когда я смогу купить не просто дешевый дрон, а один из современных дронов, какой ни будь DJI MAVIC будущего времени.

А сейчас у меня в руке квадрокоптер JJRC H36. Причем он именно в руке. Просто он настолько маленький.

Знаете, я смотрел на него еще в интернет магазине, думал, что это будет бешенный тапок, которым очень тяжело управлять. И я был прав, с дроном нужно выполнить ряд действий и только после этого он станет спокойным, зависать практически на одном месте.

Вообще компания JJRC – это китайская организация, занимающаяся продажей радиоуправляемых моделей, по достаточно приемлемым ценам.

Давайте немного покопаемся, в тех характеристиках этого квадрокоптера:

Он маленький: 9,5 на 9,5 на 5 см (Д/Ш/В).

Батарейка 150 мАч хватает до 6ти минут полета (это обычное время полета для таких малявок). А время заряда 30-50 минут.

6 ти осевой гироскоп (тут чем больше осей, тем лучше он ориентируется в пространстве).

И 4 канала связи (чем больше, тем реже будет связь пропадать). На этом дроне вообще связь не пропадает, я летал на нем только по комнате.

А заявлено, что связь ловит до 30 метров, конечно при условии хорошо заряженных батареек.

Кстати о батарейках, они вставляются в пульт. Обычные две пальчиковые батарейки, если будете продолжать увлекаться дронами, то рекомендую купить вам аккумуляторы и хорошую зарядку, об этом читайте тут.

Винты обрамлены защитными кольцами, эти кольца прорезиненные.

Всем своим видом коптер говорит, да, урони меня, со мной ничего не будет.

При ударе верхней стороной удар на себя принимает корпус, выпирающая «кабина пилота».

От боковых ударов спасают кольца возле пропеллера.

И снизу защищен стойками, выполняющих роль шасси.

Класс управления коптером: Начинающий.

И поверьте мне, вы будете много, очень много ронять квадрик, пока не научитесь его держать в воздухе.

Комплектация:

Коробка, на которой полно предупреждений о том, что для детей старше 3х лет. Хотя рекомендуемый возраст 14+. И еще уведомления о том, что нельзя:

Его мочить. Он боится воды и купать его не стоит.

Пытаться вскрыть батарейку.

Не управлять возле электро сетей.

И воздержаться от запуска на аэродромах.

Внутри пластмассовая защита. В которой лежит:

Сам квадрокоптер. Пульт управления. Зарядная флешка. И 4 штуки сменных лопастей. Инструкция.

Я не буду скрывать, что это мой первый квадрокоптер.

Поэтому, я решил, что читать инструкцию не интересно.

И давай запускать дрон.

Квадрик вел себя очень странно, он летел не в ту сторону, постоянно падал, и пришлось изрядно постараться, чтобы хотя бы держать его в воздухе.

Но квадрокоптер снова падал. Я сменил уже более 6ти циклов зарядки батареи. Налетал на нем более 30 минут, но все же мне было им сложно управлять.

Инструкция мне не помогала, так как она на английском языке и составлена очень техническим языком, пришлось заниматься переводом.

Именно для тех, кто не знает английского языка, информация ниже:

Инструкция квадрокоптера jjrc h36 на русском языке

Как выключить квадрокоптер?

Для начала стоит убедиться, что батарейка на самом дроне заряжена. Подсоедините идущий от батарейки провод в соответствующее гнездо. Если провод не подсоединяется, попробуйте подсоединить провод другой стороной.

Если вы все сделали правильно на коптере загорятся 2 светодиода. Красный – это зад. Синий – перед.

Положите дрон на ровную поверхность.

Возьмите в руке пульт управления, проверьте вставили вы батарейки в пульт управления.

Для удобства я обозначу клавиши цифрами:

Продолжим запуск.

Переключите рычажок 7 в положение On. На пульте начнет мигать световой индикатор.

Не спеша поднимите левый стик 3 вверх до упора, далее до упора вниз. Вы услышите звуковой сигнал и лампа на пульте перестанет мигать.

Калибровка квадрокоптера jjrc h 36

Теперь стоит сделать калибровку. Правый стик 4 поверните вниз и влево на 45 градусов. Увидите что на квадрокоптере H36 замигали лампочки, как лампы перестанут мигать. Отпустите стик. Калибровка окончена. Делайте ее каждый раз, после падения.

Первый полет.

Теперь вы готовы к взлету.

Медленно начните поднимать левый стик вверх 3. Чем плавнее, тем аккуратнее будет ваш взлет.

Поворот правого стика 4 влево\вправо повернет нос вашего корабля. (Угол рысканья).

Думаю, с правым стиком вы разберетесь сами.

Если ваше воздушное судно отклоняется явно не в ту сторону.

Воспользуйтесь более точной настройкой:

При нажатии вверх на левом стике летит в другую сторону. Нажмите вниз 5.

При нажатии вниз. Нажмите вверх 5.

Копка 6 вверху отвечает за возвращение домой и за более комфортный режим полета.

Клавиша 2 отвечает за 360 флип. После ее нажатия нажмите в любую сторону правый стик и выполните фигуру высшего пилотажа.

На этом пожалуй я закончу разъяснение по инструкции.

Где купить и сколь стоит JJCR H36?

Его цена около 1000 рублей. Это очень дешевый, но довольно интересный и хорошо управляемый (для своей цены) коптер.

За такую цену лучше найти просто невозможно.

Рекомендую его покупать на GearBest, там китайские ребята реально следят за доставкой. Судите сами, мне дрон отправили 5 декабря, а посылка пришла на почту уже 29 декабря. Это в Новый год! Я 11 ноября заказывал посылку на алиэкспресс, она до сих пор ко мне не пришла. Сейчас прошло уже более 2х месяцев.

Для меня выбор очевиден. Я однозначно куплю на GearBest. Для меня важно отношения ко мне как к клиенту и человеку и скорость доставки (т.к. я пишу блог о покупках).

Ссылка на товар:

http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_447880.html?lkid=10309990

К слову, хочу добавить этот маленький коптер мне очень сильно понравился. Да, это мой первый дрон. Да, батарейка садится за 5 минут, да он иногда не дружелюбен в плане управления. Но это прикольная игрушка.

Даже, если он сломается у меня завтра, я все равно буду рекомендовать его вам. Т.к. во первых он у меня все еще живет, а во вторых, те прикольные чувства управления таким мини самолетиком – это действительно классно.

И я рекомендую каждому попробовать поуправлять маленьким дроном. Это действительно прикольно!

Свои вопросы вы можете задавать внизу в комментариях.

Спасибо, что были со мной.

До встречи в следующих статьях.

Таблица лучших квадракоптеров (постоянно заполняется и обновляется):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nfbre1DoH3yW34xZi_IWXBOEgAPGw8bCxO3G4l4TRLM/pubhtml